Editoria | Russo Fi | ' con Cerno nuova centralità per Il Tempo'

Messaggio agli Usa. Il non detto di Vladimir Putin: Così Putin un po’ ha fatto lo spot elettorale (perché, altra legge del putinismo, le elezioni si devono vincere almeno con il 70% dell’affluenza e il 70% dei consensi) e un po’ ha disegnato la Russia ...avvenire

Macron l'anti Putin è il più adulto fra i confusi della Nato. Alla guerra, per difendere la pace: Fra i grandi vecchi dell'Alleanza atlantica, titubanti sugli aiuti all’Ucraina e su come ostacolare il Cremlino, ecco che la fuga in avanti del giovane presidente francese, che non esclude l’invio di ...ilfoglio

I tiranni restano una minaccia per i corpi sociali delle democrazie: Le continue intimidazioni russe spingono von der Leyen a rafforzare la preparazione militare dell'Ue. Per qualcuno questa è una condanna a un'escalation imminente, ma bisogna ricordare che ciò che ...ilfoglio