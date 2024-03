“Eccolo il figlio dello sbirro | dove hai lasciato il manganello?” Figli di poliziotti bullizzati a scuola La denuncia del sindacato

(Di venerdì 1 marzo 2024) "il", "Ehi, illo hai?". Cori, prese in giro, provocazioni: ideidi Firenze e Pisa sono diventati il bersaglio dei compagni,a tal punto che molti di loro da giorni non vanno a. Si sentono sotto attacco, offesi, derisi. L'articolo .

"Offese e minacce". I figli degli agenti non vanno a scuola: «Eccolo il figlio dello sbirro». «Ehi, il manganello dove lo hai lasciato». E via con i cori, le prese in giro, le provocazioni. I figli dei poliziotti di Firenze e Pisa sono diventati il bersaglio ...ilgiornale

Kevin Costner ha scelto suo figlio per un ruolo molto importante del suo nuovo, mastodontico progetto cinematografico. Ecco cosa fa il 15enne Hayes in "Horizon": Trovate una certa somiglianza Forse perché quello è davvero suo figlio. Nel bel mezzo dell’imponente trailer, Eccolo spuntare a sorpresa. Stiamo parlando di Hayes, il figlio 15enne di Kevin Costner.msn

Damiano Carrara diventa papà: lo chef e la moglie Chiara Maggenti aspettano il loro primo figlio: Damiano Carrara e Chiara Maggenti aspettano il loro primo figlio. Dopo il fidanzamento e il matrimonio (a lungo rimandato), ora lo chef più bello d’Italia si commuove quasi fino alle lacrime nel dire, ...msn