"Ecco le prove scientifiche dell'esistenza di Dio"

(Di venerdì 1 marzo 2024) Parla di una "forza creatice" non attraverso la fede ma attraverso la ragione “Dio. La scienza, le. L’alba di una rivoluzione“, il libro in cui l’ingegnere informatico Michel-Yves Bolloré e l’imprenditore ex ateo, laureato in Teologia e divulgatore Olivier Bonnaisses insieme a un team di specialisti hanno raccolto per la prima volta in maniera organica tutte ledi Dio. Questo best seller francese si apre con il concetto di morte termica dell’universo. "Nel corso del XX Secolo, molti ambiti scientifici hanno dimostrato che l’universo ha dovuto necessariamente avere un inizio, e questo inizio è la provadi Dio. Prima gli scienziati ritenevano che l’universo fosse eterno e concordavano con la frase di Parmenide “ex nihilo nihil fit“, nulla deriva ...