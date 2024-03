ECCELLENZA | resta l’amarezza in casa biancorossa per il finale beffa contro il terre di castelli Terranuova | la corsa alla D non è finita | ora Sacconi e soci vogliono centrare i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)C’è grande rammarico inper il pareggio di mercoledì in quel di Modena, risultato che ha permesso aldidi accedere ai quarti didella fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. La storica avventura per la compagine valdarnese è terminata, ma se da un lato regna la delusione per quel gol subìto al 92’, una vera e propriaper, dall’altro c’è la consapevolezza di aver offerto ai tifosi una performance di altissimo livello. "Vorrei ringraziare tutti gli sportivi terranuovesi e traianesi che hanno supportato i nostri ragazzi in questa magnifica avventura" ha detto il patron Mauro Vannelli, commentando il 3-3 di Castelvetro. Per Stefano Chienni, invece, è mancata forse ...