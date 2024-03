Eccellenza Osimana-Montefano si giocherà allo “Spivach” di Cingoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il match, a porte chiuse e in campo neutro, sisul “Balcone delle Marche“ domenica 3 marzo alle 15.00, 1° marzo 2024 –si” di. In seguito alla squalifica del “Diana” fino al 30 agosto 2025 per via dei fatti di Massa Martana (leggi qui), infatti, la società girossa si è accordata con la Cingolana SF per poter disputare nel campo sportivo del “Balcone delle Marche” il match a porte chiuse della 23ª giornata diMarche, in programma domenica 3 marzo alle ore 15.00. Giocheranno “in casa” nel vero senso della parola, in particolare, l’attaccante girosso Gabriele Tittarelli e il ds viola Lorenzo Gigli, due cingolani doc che ...