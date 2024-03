“È una guerra mondiale iniziata con la Caporetto afgana” | il caos globale visto da Biloslavo

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quella che stiamo vivendo è, per per usare le parole di Papa Francesco, una “Terzaa pezzi”con il caotico ritiro della coalizione occidentale dall’Afghanistan. Ne è convinto Fausto, giornalista e reporter che da 40 anni segue sul campo i conflitti in giro per il mondo sin dall’invasione israeliana del Libano, InsideOver.