È stato scoperto come noi umani abbiamo perso la coda

(Di venerdì 1 marzo 2024) All’interno del nostro genoma nulla è statico e fermo, neppure durante la nostra stessa vita. Alcuni brevi sequenze di DNA, lunghe poche centinaia di basi, sono in grado di spostarsi da una regione all’altra del genoma, ove con “spostarsi” si intende tanto un movimento fisico quanto, in altri casi, la creazione e l’inserimento a distanza di una copia delle sequenze stesse. Fra questi elementi indipendenti di DNA che “saltano” da un punto all’altro del nostro genoma – detti trasposoni – una tipologia particolarmente abbondante e caratteristica dei soli primati è chiamata “elementi Alu”.tutti i trasposoni, gli elementi Alu sono sequenze discrete di DNA che si muovono, o "saltano", da un punto all'altro del genoma. Per spostarsi, un elemento Alu viene trascritto in RNA messaggero e quindi convertito nuovamente in una molecola di DNA a doppio filamento da una ...