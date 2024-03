È stato attribuito alla scrittrice iraniana | autrice dell' indimenticabile Leggere Lolita a Theran | il Premio Crédit Agricole nato dalla collaborazione fra Fondazione Pordenonelegge e Link Mediafestival di Trieste

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 1 marzo 2024) «Azar Nafisi ci ha insegche quando sono in pericolo l’immaginazione e le idee è in pericolo anche la nostra stessa libertà». È questo uno dei motivi per cui laha ricevuto il“La storia in un romanzo”, riconoscimentocon laanche. L’riceverà ilverrà sabato 21 settembre proprio nell’ambitoa 25esima edizionea Festa del Libro con gli autori. ...