E nella partitella in famiglia segna Siligardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Buone indicazioni dalla squadra di Di Carlo in vista dello scontro diretto in programma domenica a Vercelli. Per prima cosa, ad eccezione dei lungodegenti il tecnico di Cassino potrà contare su tutti gli effettivi a propria disposizione. Compreso Collodel, che ha saltato per infortunio le ultime gare ma è tornato a lavorare quasi a pieno regime. Tanto che ieri l’ex centrocampista del Siena ha disputato uno spezzone dellaincon la selezione Under 17 al Mazza. Ufficialmente un allenamento congiunto, con alcuni giovani della prima squadra come Meneghetti, Del Favero, Breit e Orfei che hanno giocatosquadra guidata da mister Pedriali, prima in classifica nel campionato di categoria. È finita 7-0 per la squadra di Di Carlo, con doppietta di Rabbi e reti di Antenucci,, Valentini, Petrovic ...