È morto Richard Lewis | addio al principe Giovanni di Robin Hood che ironizzava sulle proprie nevrosi e dipendenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Sono preso dal panico, dunque sono”. L’attore e stand up comedian. Aveva 76 anni. Celebre per il suo atteggiamento nevrotico ed elegantemente caotico,si era fatto le ossa e affermato nei club del Greenwich Village di New York ad inizio anni settanta. Apparteneva alla levata dei George Carlin, Andy Kaufman,Pryor, che dallo spettacolo dal vivo avevano poi costruito ponti con tv e cinema, tanto chedivenne presto ospite fisso dei più importanti e seguiti talk televisivi (prima a quello di Johnny Carson e poi al David Letterman) e in radio (Howard Stern). Da qui l’ulteriore passo in avanti in termini di popolarità diventando co-protagonista assieme a Jamie Lee Curtis di una serie cult, ambientata a Chicago tra il 1989 e il 1992, Anything but ...