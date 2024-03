Kasia Smutniak: “Con Paolo Taviani sarei andata in capo al mondo”: Con Paolo sarei andata in capo al mondo. Ho un ricordo forte che rimarrà per sempre con me, fatto di tanti momenti bellissimi. Con Vittorio erano una cosa sola, ma poi si litigavano le inquadrature!repubblica

E' morto Paolo Taviani, il regista aveva 92 anni: Con il fratello Vittorio ha formato la coppia più celebre del cinema italiano del secondo Dopoguerra. Il governatore toscano Giani: "Ha dipinto l'Italia con profonda umanità". Pupi Avati: "Era ancora ...adnkronos

Addio a Paolo Taviani, regista di “Padre padrone”: Addio al regista Paolo Taviani, morto a Roma, all'età di 92 anni, dopo una breve malattia. Sino alla fine erano con lui la moglie Lina Nerli e i figli Ermanno e Valentina.unionesarda