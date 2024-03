È morto il suocero di Marco Maddaloni | chi era Mario | il padre della moglie Romina Giamminelli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Grave lutto percon la morte del. Il concorrente del Grande Fratello era uscito nel corsonotte dopo l’ultima puntata del reality, mercoledì 28 febbraio. Nessuno sapeva il reale motivo di questa scelta e sulla pagina Instagram del programma era comparso un messaggio che parlava di motivi personali e di un’uscita momentanea. Ora la triste notizia che è comparsa anche sui social ufficiali: “La squadra di Grande Fratello abbraccia fortein questo momento di grande dolore”., ladi, ha perso suo, che era come un secondoper. In un messaggio commovente su Instagram, ...

