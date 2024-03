E' morto Carlo Muscarello | il marinaio di origini messinesi dell' iconica foto del bacio a Times Square

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 1 marzo 2024), noto come "Moose" e famoso per essere stato immortalato in unapiù iconiche del XX secolo, è scomparso a 96 anni in Georgia dopo una breve malattia. Lo riferisce il Corrierea Sera. La sua immagine, catturata da Alfred Eisenstaedt e pubblicata sulla copertina di Life, lo ritrae mentre bacia l'infermiera Edith Shain ail 14 agosto 1945, celebrando la fine...