E’ la giornata del complimento Sapete che dire “piccolo cavolo” è un elogio?

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 – I complimenti fanno bene, a tutte le età. Spronano i bambini, incoraggiano e fanno sentire meglio gli adulti. Possono influenzare l’umore e l’autostima di chi li riceve e sono degli ottimi strumenti per instaurare un clima positivo ed empatico. Hanno effetti talmente benefici su salute, cuore e mente da essersi guadagnati addirittura unamondiale, quella delappunto, che cade oggi, 1 marzo. L'imperativo di questa ricorrenza è non dare sempre tutto per scontato, ma spargere apprezzamenti ed elogi sinceri a chi li merita e non sempre li riceve: il destinatario può essere un vicino di scrivania che sul posto di lavoro è sempre preciso e zelante, come la mamma o le nostre nonne che, dopo ore trascorse in cucina, mettono a tavola un pranzo squisito, pur non ricevendo sempre dei “grazie” affettuosi da parte dei ...