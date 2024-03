E’ il borgo dove si vive più a lungo nel Lazio | ecco il segreto della longevità dei suoi abitanti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non tutti sanno che esiste unsipiù anel, il suo nome è Campodimele ed è un luogo molto caratteristico. Il piccolo comune laziale è abitato da poco più di 500e sorge a poca distanza dalla Riviera di Ulisse, nei pressi del monte Faggeto nella catena dei Monti Aurunci. Ci sono diversi motivi per ritenerlo unico e interessante, scopriamoli insieme.sipiù anel: storia e curiosità su Campodimele Campodimele è un paeseprovincia di Latina caratterizzato da tradizioni ciociare e, secondo alcuni studi e ricerche è anche il paese più longevoregione. Proprio in un ...