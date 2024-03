“È fuori di testa” Grande Fratello | tutti scioccati davanti a Grecia Quello che fa è follia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) TraColmenares e Simona Tagli non corre buon sangue ale durante l’ultima puntata le due si sono scatenate. L’attrice delle telenovelas non ha gradito il comportamento della nuova arrivata che, durante la diretta, dava le spalle ad alcuni di loro e si è risentita attaccandola. Non solo,ha voluto anche criticare l’ex showgirl quando apostrofò alcune donne della casa ‘iene’. “Hai detto chenoi siamo delle iene, ma quando Vittorio è andato via ho sentito che una persona mi guardava ed eri tu che mi guardavi ridendo. Tu stai attenta sempre ache faccio”, aveva dettoColmenares riportando quel discorso all’attenzione di. “Perché sono venuto al”. ...