E' arrivato il Circo sull’Acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 – In città èil. Da oggi al 10 marzo ad Arezzo in viale Duccio da Buoninsegna fa tappa uno spettacolo che ha già conquistato il pubblico in tutto il mondo. Uno sho di due ore con una serie di incredibili attrazioni con artisti internazionali e uno spettacolo d’acqua senza precedenti. Le fontane danzanti e colorate che lo caratterizzano creano un’atmosfera magica e arricchiscono le esibizioni degli artisti. Il punto forte dello spettacolo è la sua grande varietà di attrazioni. Durante le due ore di spettacolo, il pubblico ha la possibilità di ammirare 12 attrazioni mondiali, ognuna più sorprendente dell’altra. Tra queste spicca la spericolata Ruota della Morte, presentata dal pluripremiato Crazy Wilson. Wilson è stato insignito del Clown d’Argento al Festival Internazionale del ...