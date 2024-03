Dune | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 1 marzo 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, venerdì 1 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2021 diretto da Denis Villeneuve. La pellicola è la prima parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di, già trasposto neldel 1984 di David Lynch e con due miniserie tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In un distante futuro dell’umanità esiste un pianeta chiamato Arrakis, detto “”. Questo pianeta, completamente sabbioso, è l’unica fonte della sostanza più preziosa dell’universo, la “spezia”: essa è una sostanza psichedelica simile a una polvere luccicante e presente nelle sabbie che coprono il pianeta, che conferisce il dono ...

