Dune | tutti gli adattamenti della saga di fantascienza di Frank Herbert

(Di venerdì 1 marzo 2024)diè una delle pietre miliarimoderna. Questo romanzo, pubblicato nel 1965 e primo di un ciclo di 6 libri, contiene infatti temi che saranno centrali nei decenni successivi del genere, come lo sfruttamento delle risorse naturali, il progressivo deterioramento del nostro pianeta, l’imperialismo da parte delle principali potenze mondiali e il sempre attuale poterereligione, capace di degenerare in veri e propri fondamentalismi. Suggestioni e contenuti che convergono nella figura di Paul Atreides, giovane irruente destinato a prendere le redinisua casata, e nel pianeta sabbioso Arrakis, fondamentale per la galassia in quanto unico luogoraffinata Spezia, sostanza in grado di estendere i limiti ...