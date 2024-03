Dune | Parte Due | le cinque maggiori differenze tra il film di Villeneuve e il libro di Herbert

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’attesa è finita. Martedì 27 febbraioDue è finalmente approdato nelle sale, e non ha deluso le attese: come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, l’adattamento a firma di Denisè un autentico capolavoro contemporaneo, e c’è già chi – a ragion veduta – lo ha definito un vero e proprio Impero Colpisce Ancora della Generazione Z. Ovviamente per valutare l’impatto culturale dei duedel 2021 e 2024 servirà un po’ tempo, così come per comprendere quale sarà il loro ruolo nella storia della settima arte. Nel frattempo, però, possiamo già constatare come i duedisiano riusciti a spezzare una maledizione lunga quasi 60 anni: dal 1965, anno di uscita in libreria del classico della fantascienza cartacea di Frank, ...