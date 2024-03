Dune – Parte Due | fantascienza di nuova generazione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 1 marzo 2024) Negli ultimi giorniDue è sulla bocca di tutti. L’ultima creatura del francese Denis Villeneuve sembra rappresenti una di quelle occasioni imperdibili per cinefili e non; un appuntamento con la sala cinematografica al quale è obbligatorio presentarsi, così da poter essere presenti ad uno dei momenti che, si dice, farà la storia della settima arte. Acclamato da critica e pubblico, l’adattamento di uno dei romanzi sci-fi più importanti dell’epoca moderna raccoglie attorno a sé un cast di primo ordine e dei valori produttivi che oggi ad Hollywood è paradossalmente difficile trovare. Tutto è pensato per stupire, lasciare a bocca aperta, lasciare un segno; a partire dai primi secondi di proiezione, dove i gorgoglii sempre inquietanti dei Sardaukan anticipano addirittura i titoli di testa, giusto per ricordarci che– ...