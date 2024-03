Due mani “nuove“. Il sogno di Filippo ferito da un petardo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Era la notte dell’11 ottobre 2010. I microchirurghi dell’ospedale San Gerardo oltrepassano la "porta aperta su un sentiero che nessuno conosce". Con un doppio trapianto diche oggi, a oltre 13 anni di distanza, ha restituito a Carla Mari, una casalinga di Gorla Minore, in provincia di Varese, una nuova vita. E una nuova autonomia. Un intervento unico al mondo. Perché grazie all’utilizzo delle cellule staminali mesenchimali autologhe per ridurre al minimo la somministrazione di farmaci anti-rigetto dopo il trapianto, la paziente è passata da 26 pillole al giorno a una soltanto, con un dosaggio al di sotto della soglia terapeutica. Una tecnica all’avanguardia che molte scuole americane stanno utilizzando e che - visti i risultati raggiunti - ha permesso di abbassare l’età dei potenziali pazienti. E infatti ha da poco passato i 30 anni il prossimo candidato al ...

