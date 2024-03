Droga | denaro e articoli con marchi falsi | blitz a Forcella | in azione circa 200 uomini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 35milacono CE contraffatto sequestrati, insieme con un orologio di un notoo, diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana e ben 20mila euro in contanti: è il bilancio di una operad “alto impatto” che stamattina ha visto innel quartieredi Napoli200 operatori delle diverse forze dell’ordine. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno passato al setaccio la zona eseguendo numerose perquisizioni. Alcune persone sono state sanzionate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed altre, invece, per violdelle norme del Codice della Strada. Sono stati effettuati controlli di polizia amministrativa ad attività ...