Dragon Age | Dreadwolf | uscita entro il 2024 secondo Jeff Grubb

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’diAge:è prevista per quest’anno. Lo ha rivelato, citando fonti interne a BioWare. Parlandone nel podcast Game Mess,ha anticipato che nuove informazioni sul videogioco verranno rilasciate nel corso dell’estate e che il lancio ufficiale avverràl’anno. Queste le sue parole: Non so quando verrà mostrato, ma so che verrà mostrato quest’estate. Potrebbe accadere in un momento qualunque. E sarà rilasciato quest’anno, questa è l’ultima informazione che ho avuto. Sono tutti molto fiduciosi in questa cosa, il che non significa che sia garantito al 100%, potrebbero esserci dei rinvii, ma al momento tutti internamente si aspettano che venga rilasciato quest’anno. Già altri indizi avevano puntato verso ...