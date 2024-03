Dove alloggia la Juventus a Napoli | prenotato l’intero albergo a pochi passi da De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Laè in arrivo con tutta le delegazione bianconera nella città didomenica ci sarà il big match. Dopo la grandissima prestazione di Reggio Emilia, gli azzurri sono ritornati a Castel Volturnosi stanno preparando per la partita contro la. Sarà una sfida importantissima in quanto, in caso di vittoria, gli azzurri potranno ancora sperare in una qualificazione alla prossima Champions League. Servirà la spinta di tutto lo Stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, per la partita di domenica sera, è infatti previsto il sold out. Polverizzati i tagliandi disponibili e orda di oltre 50.000 tifosi azzurri che si appresta a sostenere ildi Calzona. Troppo importante e sentita la sfida contro i bianconeri per non essere presenti allo stadio. ...