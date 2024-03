Dottor Bavaro di TikTok | il video con Elena Spanò fa discutere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 1 marzo 2024) Chi bazzica il mondo disicuramente si sarà imbattuto nel profilo del, un ventenne salernitano che dispensa consigli per conquistare le donne. Non tutti però sanno che ha da poco girato anche unin collaborazione con la onlyfansere ilè finito online. Di lui ne ha parlato anche Webboh che lo ha descritto così: “Ilsi chiama Guglielmo ed è originario di Salerno. Ha 25 anni e nella vita studia giurisprudenza all’Università. Il suo ormai celebre motto è “ragazzi, umili!“. Il creator, infatti, si propone come guru dell’umiltà diffondendo il suo mantra in tutte le sue clip. Come lui stesso ha ammesso, poi, la ragione per cui crea contenuti sui social è legata semplicemente ad una ...