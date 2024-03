Dotan | esce ‘Louder’ | «Nel mondo di oggi bisogna parlare ad alta voce»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il cantautore, polistrumentista e discografico olandeseè tornato dal 1° marzo con il nuovo singolo Louder (X-Energy Records), estratto dall’album in uscita nel 2024. La canzone è un vero e proprio urlo di protesta con cui l’artista afferma la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Il tutto supportato da un impasto sonoro che nasce da una brillante tavolozza di colori folk diluiti in acqua pop. Grafica da Ufficio Stampa L’artista descrive il brano: “Louder è una canzone molto più leggera ed edificante rispetto a ciò che la gente era abituata ad aspettarsi da me. Volevo scrivere un brano per ispirare chiunque (incluso me stesso) a perseguire qualunque cosa si voglia fare nella vita. Viviamo in uncon così tante opinioni e così tanti giudizi che spesso è difficile ascoltare la propriae capire cosa è ...