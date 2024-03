Domenica a Sezze Scalo i funerali di nonno Giulio; la richiesta speciale della famiglia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Ladi Cesare Abbate, per tutti zi, ha finalmente ottenuto il permesso dal magistrato per poter celebrare il funerale dell’uomo, morto lo scorso 28 febbraio in un terribile incidente stradale. Per chi volesse dare l’ultimo saluto al’appuntamento è per le ore 15 di, 3 Marzo, presso la parrocchia di San Carlo a. Per l’occasione laha chiesto, sui social ma anche attraverso i manifesti funebri “non fiori ma opere di bene a favore del comitato spontaneo volontario ‘Gli amici di Francesco Sagnelli'”.