Domani le elezioni per la ProLoco

(Di venerdì 1 marzo 2024)si terranno leper il rinnovo del Consiglio dell’Associazione Pro Loco di Castelnuovo per il quadriennio 2024-2027. Tutti i soci che risultano in regola con le quote sociali sono eleggibili e pertanto per quanti ritengono di poter offrire un contributo di attività saranno particolarmente gradite candidature, che potranno essere presentate entro il giorno 28 febbraio 2024 presso la sede. Il seggio elettorale, aperto presso la sede dell’Ufficio turistico comunale (Pro Loco), in Piazza delle Erbe, avrà il seguente orario: mattina ore 9,30 – 13 e pomeriggio ore 15,30 –18,30. Per coloro che sono impossibilitati ad intervenire è ammessa la delega e ogni socio può ricevere una sola delega. Dal 2004 la sede della Pro Loco è in via Cavalieri di Vittorio Veneto, davanti alla centralissima Piazza delle Erbe.