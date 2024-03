Disostruzione pediatrica | un corso gratuito alla Misericordia

(Di venerdì 1 marzo 2024) EMPOLI Piccoli ma fondamentali gesti che se eseguiti correttamente sono in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei. Ladi Empoli organizza undi: un momento formativo per fornire ai genitori, agli educatori e a tutta la cittadinanza le competenze necessarie per gestire situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace. Ilsi terrà sabato 9 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, nella sede dell’arciconfraternita in via Cavour 32 a Empoli. Durante la mattinata, lo staff formativo dellaguiderà i partecipanti attraverso le procedure didelle vie aeree nei bambini e le manovre di primo ...

I corsi (gratis e per tutti) per imparare le manovre di primo soccorso. Ispirati alla storia di Sofia: Di qui l’importanza dei corsi di Disostruzione pediatrica ma anche della conoscenza, da parte dei genitori, delle buone pratiche per prevenire questi incidenti. Come: far mangiare i bambini sempre ...iodonna

All’asilo di Quinzano arriva il corso di salvavita, Disostruzione pediatrica e sonno sicuro: La prima iniziativa è appunto un corso totalmente gratuito sulle pratiche salvavita, di Disostruzione pediatrica e di sonno sicuro che verrà tenuto dalla Croce Rossa Italiana (sezione di Gallarate), ...varesenews

Manovre per la vita: genitori imparano a salvare i bimbi dal soffocamento: Manovre per la vita, manovre di Disostruzione pediatrica. Uniti si vince e, soprattutto, uniti per formazione ed informazione. Così all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno la ...ilmattino