Disgustato Medio Oriente | l' attacco di Michel | Subito un' indagine

(Di venerdì 1 marzo 2024), l'Europa chiede di fare chiarezza su quanto successo nelle ultime ore nella Striscia di Gaza. La strage di civili necessita venga fatta chiarezza sulle modalità di quello che è successo in. A prendere la parola è il presidente del Consiglio europeo, Charles. «Scioccato edall'uccisione di civili innocenti avvenuta a Gaza mentre aspettavano disperatamente aiuti umanitari. Il diritto internazionale non ammette doppi standard. Dovrebbe essere avviata immediatamente un'indipendente e i responsabili portati alla giustizia. È urgentemente necessario un cessate il fuoco per consentire agli aiuti umanitari forniti da agenzie specializzate adeguatamente finanziate come l'Unrwa di raggiungere i civili». ...

