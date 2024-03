Disabili e lavoro Festeggia “21 grammi” | iniziamo ad avere utili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Lavorare per me è felicità, l’idea di sentirmi utile e parte integrante di un gruppo dimi da soddisfazione e molta felicità". Le parole di Carmen Scianguetta raccontano quello che tanti altri giovani potrebbero dire di ‘21’, realtà bresciana nata per formare giovani adulti contà intellettiva per facilitare il loro ingresso nel mondo del. Ieri, il bar ristorante aperto in viale Italia ha compiuto gli 8 anni: un traguardo significativo per la cooperativa sociale Big Bang Onlus, insieme al Centro Bresciano Down che l’ha creata nel 2014. "Ci battiamo ad anni per valorizzare i pregi dei nostri ragazzi – spiega Giancarla Tortella, presidente del Centro Bresciano Down –, per questo abbiamo creato la cooperativa Big Bang. La preoccupazione di noi genitori è sempre di che cosa ne sarà dei ...