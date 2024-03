Diritto all’aborto in Costituzione La batosta francese agli oscurantisti di casa nostra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 marzo 2024) In Francia ilsta entrando nella. Mercoledì il Senatoha votato per inserire nella Carta la libertà delle donne di abortire con 267 voti a favore e 50 contrari. La prossima settimana ci sarà l’ultimo passaggio con le Camere riunite a cui toccherà dare il via libera. Un’indagine condotta dalla società di sondaggiIfop nel novembre 2022 aveva rilevato che l’86% dei francesi era favorevole a rendere l’aborto uncostituzionale. In Francia ilentrerà nella. Il Senato ha votato per inserire nella Carta la libertà delle donne di abortire con 267 voti a favore e 50 contrari L’urgenza di inserire la misura all’interno della...