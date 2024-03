DIRETTA F1 | GP Sakhir 2024 LIVE | Sainz davanti a tutti in Q1 con la Ferrari | Mercedes poco incisiva

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22i piloti racchiusi in 1?039. Speriamo che la F1 vada in questa direzione, serve equilibrio per garantire interesse e spettacolo. 17.21 La classifica finale della Q1: 1 Carlos1:29.909 2 2 Lance STROLL Aston Martin+0.056 2 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.122 2 4 Lando NORRIS McLaren+0.234 2 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.270 2 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.312 27 Charles LECLERC+0.334 3 8 George RUSSELL+0.441 2 9 Alexander ALBON Williams+0.488 2 10 Lewis HAMILTON+0.542 2 11 Yuki TSUNODA RB+0.572 2 12 Oscar PIASTRI McLaren+0.622 2 13 Daniel RICCIARDO RB+0.653 2 14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.657 2 15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.737 2 16 Valtteri ...

