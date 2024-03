DIRETTA F1 | GP Sakhir 2024 LIVE | pole di Verstappen | Leclerc in prima fila | Hamilton in quinta

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA A CHE ORA LA DIFFERITA DELLE QUALIFICHE SU TV8 PROGRAMMA GARA SU TV8 SABATO 2 MARZO 18.13 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. 18.12 Domani capiremo che Mondiale aspettarci, se a senso unico o se in qualche modo la Ferrari potrà dare fastidio alla Red Bull. 18.11 La Ferrari deve guardare il bicchiere mezzo pieno. Al momento è la seconda forza, anche se va detto come siaa fare la differenza con la Red Bull, perché Perez è in terza… 18.10 Gira e rigira, inc’è sempre lui… MAXTAKESIN BAHRAIN The Dutchman edges out Charleswith George Russell finishing third #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/UrxscFt51n — ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 tutti i piloti racchiusi in 1?039. Speriamo che la F1 vada in questa direzione, serve equilibrio per garantire ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Sainz 4°, Leclerc 2° con gomme usate! A soli 59 millesimi da Verstappen . 17.52 1’29?421 per Verstappen , tempo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 3 minuti al termine, sale la tensione. 17.57 Alonso è 3° a 0.121 da Verstappen , ma è stato un gran giro. 17.56 ... (oasport)

F1 LIVE Qualifiche GP Bahrain: segui la caccia alla pole in DIRETTA: Nelle prove libere 3 Alonso e Verstappen si sono messi alle spalle della Ferrari. Mentre Leclerc ha chiuso con il quarto tempo, a causa di qualche errore sul finale. Venerdì mattina in salita per Hami ...autosprint.corrieredellosport

F1 | GP Bahrain, Cronaca Qualifiche: Ferrari lotta per la prima pole stagionale – DIRETTA LIVE: Al GP del Bahrain di F1 si assegna la prima pole stagionale, Ferrari in lotta: segui la cronaca in DIRETTA delle Qualifiche - LIVE ...f1ingenerale

DIRETTA F1, GP Sakhir 2024 LIVE: prime qualifiche della stagione, Leclerc cerca il giro perfetto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le qualifiche in tv/streaming - La cronaca della FP1 - La cronaca della FP2 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del ...oasport