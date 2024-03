DIRETTA F1 | GP Sakhir 2024 LIVE | Leclerc a 59 millesimi da Verstappen a metà Q3

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 3 minuti al termine, sale la tensione. 17.57 Alonso è 3° a 0.121 da, ma è stato un gran giro. 17.56 Al secondo rilevamento l’iberico, al momento unico pilota in pista, transita con un gap di appena 0.019! 17.55 Al primo intermedio Alonso paga 0.144 da. 17.55 Alonso entra ora in pista. 5 minuti al termine. 17.54 Ricordiamo cheaveva girato in 1’29?165 in Q2. 17.53 La classifica dopo il primo tentativo: 1 MaxRed Bull Racing1:29.421 52 CharlesFerrari+0.059 6 3 George RUSSELL Mercedes+0.182 54 Carlos SAINZ Ferrari+0.187 5 5 Lando NORRIS McLaren+0.258 5 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.609 5 7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.024 5 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.081 5 9 Oscar ...

F1 LIVE Qualifiche GP Bahrain: segui la caccia alla pole in DIRETTA: Nelle prove libere 3 Alonso e Verstappen si sono messi alle spalle della Ferrari. Mentre Leclerc ha chiuso con il quarto tempo, a causa di qualche errore sul finale. Venerdì mattina in salita per Hami ...autosprint.corrieredellosport

F1 | GP Bahrain, Cronaca Qualifiche: Ferrari lotta per la prima pole stagionale – DIRETTA LIVE: Al GP del Bahrain di F1 si assegna la prima pole stagionale, Ferrari in lotta: segui la cronaca in DIRETTA delle Qualifiche - LIVE ...f1ingenerale

DIRETTA F1, GP Sakhir 2024 LIVE: prime qualifiche della stagione, Leclerc cerca il giro perfetto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le qualifiche in tv/streaming - La cronaca della FP1 - La cronaca della FP2 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del ...oasport