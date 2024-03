Diffidati Lazio-Milan | i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Empoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilfa visita allaper ritrovare una vittoria che manca aida tre partite. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle 20:45 di venerdì 1° marzo, nella cornice dello stadio Olimpico e Stefano Pioli insegue un successo per tenere a distanza le inseguitrici. Nel prossimo turno ilospiterà l’Empoli a San Siro e al momento sono quattro iin casa rossonera: Musah, Loftus-Cheek, Leao, Florenzi sono infatti i calciatori a. Un solo diffidato invece per lache nel prossimo turno scenderà in campo contro l’Udinese. Si tratta di Pellegrini.: Pellegrini: Musah, Loftus-Cheek, Leao, Florenzi ...