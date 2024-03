Dichiarazione redditi precompilata | i genitori possono presentare opposizione per utilizzo dei dati delle spese scolastiche Con CIRCOLARE e MODELLO

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 1 marzo 2024) A partire dal 28 febbraio 2021 il Decreto-legge n. 76 del 2020, in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, ha introdotto l’obbligo per le istituzionidi adozione della piattaforma centralizzata del Ministero dell’Istruzione Pago In Rete, al fine di consentire alle famiglie il pagamento elettronico con PagoPAtasse e dei contributi scolastici configurati dalle scuole quali quote assicurative, attività extra-curriculari e progetti, viaggi di istruzione, uscite didattiche o visite guidate, contributi volontari per qualunque finalità eventualmente erogati ed ogni altra attività deliberata dal consiglio d’istituto. L'articolo .