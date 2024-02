Destiny 2 | tornano i Giochi dei Guardiani All-Stars con l’hoverboard e tante sorprese

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bungie ha annunciato il ritorno deideiAll-di2, precisando che la nuova edizione sarà effettivamente attiva nel corso della prossima settimana e precisamente dalla giornata del 5 marzo 2024. Proprio come accaduto le altre volte, anche in questo caso si tratta di un evento a tempo limitato che consentirà aidi gettarsi a capofitto in nuove sfide, così da ricevere ricompense esclusive tra le quali non possiamo che citare anche il primo veicolo hoverboard del gioco, il Lestide. Bungie ha aggiunto che durante idei, Cacciatori, Titani e Stregoni saranno chiamati a vivere ben tre settimane di sfide, dove la classe vincente verrà celebrata come si deve attraverso l’aggiunta di una statua esposta sulla Torre per il ...