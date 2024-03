Dengue | lo studio | in Italia serve forte sorveglianza genomica e tracciare i casi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 marzo 2024) La preparazione dei sistemi sanitari nell'affrontare ladovrebbe prevedere anche per l'"una" e "il tracciamento e l'identificazione delle catene locali di trasmissione del virus". Sono alcune delle indicazioni contenute in uno, in corso di accettazione su 'Nature Microbiology', firmato da Francesco Branda, Unità di Statistica ed Epidemiologia molecolare dell'Università