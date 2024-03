Decò Juvecaserta | 7 vittorie per il settore giovanile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAltra settimana estremamente positiva per le formazioni giovanili dellapartecipanti ai campionati di categoria. Il bilancio degli ultimi sette giorni è di setteed una sconfitta. Continua la marcia dei bianconeri in testa al campionato under19 gold. L’ultimo successo del quintetto di coach Dell’Imperio è venuto a spese del Tam Tam Castelvolturno superato per 70-43 con questo tabellino: Dell’Erba 3, Merola 3, Ferraro 6, Vaccaro 14, Pagano 13, Mastroianni 2, Palmiero, Pisapia 4, Pani 8, Biccardi 2, Petrella 6, Tartaro 9. Il prossimo turno prevede per martedì 5 marzo la trasferta sul campo del Basket Napoli. Tornerà in campo, invece, lunedì il quintetto dellaKoinè che, dopo aver osservato il turno di riposo, sarà ospite dell’Academy Parete. Altri due ...