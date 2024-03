Decide Nordio Protesta per l' estradizione di Anan Yaeesh | parla Tajani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024), cittadino palestinese della Cisgiordania da sette anni in Italia e residente a L'Aquila, rischia di venire estradato in Israele con l'accusa di terrorismo.era legato al movimento palestinese Al-Fatah e viene oggi accusato di finanziare i movimenti di lotta in Palestina. Contro la richiesta didello Stato ebraico sono scese in piazza a Roma varie realtà legate a centri sociali e movimenti di lotta per la casa, oltre agli studenti universitari. Sul tema è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonioche però ha rimpallato la responsabilità al ministro della Giustizia Carlo. Alla manifestazione ha partecipato anche Kahled el Quaisi, cittadino italo-palestinese ex detenuto nelle carceri israeliane, ora rilasciato.