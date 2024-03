De Zerbi allontana il Barcellona | 'Ho solo il Brighton in testa'

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le big europee hanno messo nel mirino Roberto De, ma il tecnico italiano per ora ha occhi eper unclub: il. Da se...

De Zerbi entra in lizza come candidato per la panchina del Bayern Monaco: Arrivano novità sul prossimo allenatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, sarebbe ormai una corsa a due tra Xabi Alonso e Roberto De Zerbi. Lo spagnolo è il preferi ...momentidicalcio

De Zerbi non andrà al Barcellona: c’è la decisione del club: Emergono ulteriori retroscena riguardo al futuro di Roberto De Zerbi, che sembra sempre più vicino all’abbandonare il Brighton al termine della stagione. Anche la 26° giornata del campionato italiano ...calcioinpillole

Europa e Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi di finale: Questi sono gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League, che si giocheranno il 7 marzo l'andata, mentre il ritorno sarà il 14 marzo. L'Atalanta ...torinogranata