De Rossi | «La Roma oggi una famiglia? Non so com’era ieri | ma siamo nella direzione giusta»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Daniele De, allenatore della, torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza. Laè sesta a quattro punti dal Bologna (quarto). Di seguito le parole del tecnico giallorosso riportate da Tmw. De: «La sua condizione è da stella, che corre e lotta sempre. Non vedo musi lunghi, è il loro lavoro» La prima domanda sulle condizioni della squadra: «Stanno tutti bene a parte Rick Karsdorp per un fastidio al ginocchio. Nulla di grave, ma ha bisogno di riposo». C’è l’intenzione di gestire Dybala? «La gestione è facile quando hai tanti giocatori bravi. Quando qualcuno è stanco lo cambi senza abbassare la qualità. Dybala sta bene. Non so quante volte abbia fatto 110 minuti e poi novanta subito dopo. Dobbiamo essere contenti. E’ felice, la condizione psicofisica è buona, quando fai ...

Dopo aver salutato Tiago Pinto la Roma sembra aver deciso per chi sarà il suo successore come direttore sportivo giallorosso. La società sarebbe ... (dailynews24)

Smog, medici Milano: divieti utili a fare cassa non a tutelare salute: Roma, 1 mar. (askanews) – “Quando ci si approccia ai problemi che riguardano la salute come l’inquinamento atmosferico, e quando si prendono decisioni politiche che mettono in campo molte risorse pubb ...askanews

Serie A: sabato alle 18 Monza-Roma: La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della gara di sabato con il Monza dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra da Daniele De Rossi. La prima buona notizia per il tecnico ...ansa

Verso Monza - Roma, De Rossi: 'Hanno messo in difficoltà tutti, Palladino merita..': De Rossi sulle condizioni della sua squadra "Stanno tutti bene ... Lui come altri, posso ritenermi soddisfatto della condizione". "Roma una famiglia Non so del passato, ho sentito qualcosa ma cerco ...monza-news