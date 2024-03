De Rossi | ‘Facile gestire Dybala Posso chiamare i Friedkin quando voglio’

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cinque vittorie in sei partite e la zona Champions che si avvicina. La Roma domani giocherà a Monza in attesa dello scontro diretto tra...

Le parole di Nicola Piovani , compositore e grande tifoso della Roma: «Quando Dybala è in forma è uno dei migliori al mondo» Nicola Piovani , compositore da ... (calcionews24)

Tutti conosciamo Vasco Rossi , la sua voce e i suoi vizzi di gioventù, ma quasi nessuno conosce questo dettaglio della sua infanzia. The post Vasco Rossi , la ... (movietele)

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita del match contro il Torino, terminato 3-2 per i giallo Rossi . «I 20 ... (ilnapolista)

Roma, De Rossi: “Dybala sta bene, solo Karsdorp non verrà a Monza. Sulla strada giusta per diventare una famiglia””: Daniele De Rossi da Trigoria torna a parlare in conferenza stampa presentando la sifda di sabato contro il Monza. Di seguito le sue parole.calciostyle

Sardar Azmoun: "Mi sento bene qui. I tifosi sono fantastici. De Rossi bravissimo"": A parte Totti e De Rossi, quali erano i tuoi calciatori preferiti ... È un qualcosa che ci aiuta fa sì che sia più Facile raggiungere i risultati che stiamo ottenendo ora”. Per esempio, abbiamo visto ...insideroma

Azmoun elogia De Rossi: «E’ il tecnico giusto per la Roma, ha creato un ambiente fantastico»: Le sue parole DE Rossi – La cosa che sorprende di più di De Rossi è ... È un qualcosa che ci aiuta fa sì che sia più Facile raggiungere i risultati che stiamo ottenendo ora ...lazionews24