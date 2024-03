De Luca | “La sanità campana si muove a testa alta Sciacallaggio e cialtroneria di esponenti del Governo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della diretta Fb, rivolge un pensiero “alle popolazioni di Gaza che in questo momento stanno vivendo situazioni terribili, non tollerabili”. Da qui l’auspicio che “tutti i paesi occidentali si decidano ad assumere una iniziativa forte da produrre un cessate fuoco immediato”. “La Campania ha esposto la bandiera di Israele sul proprio edificio dopo l’aggressione barbara di Hamas contro Israele, allora abbiamo voluto esprimere la piena solidarietà, al diritto di Israele ad essere un paese sicuro – ha sottolineato – quello che sta accadendo non è più tollerabile per qualunque essere umano. Quello che sta proponendo Netanyahu sono atti di totale irresponsabilità che producono un danno immenso per Israele perché stanno facendo nascere in tutto l’occidente l’antisemitismo, perché non ...