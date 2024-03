De Laurentiis | “Il calcio dev’essere gratis per tutti”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Aurelio De, presidente del Napoli, è intervenuto al 'Business of Football Summit', un evento del Financial Times

De LAURENTIIS rilancia la sua ricetta per il calcio: partite GRATIS in tv, STOP al POTERE di AGENTI e arbitri. Sulla Superlega: “Ok solo se ... (napolipiu)

Il presidente del Napoli da Londra ha parlato delle sue idee per il futuro del calcio , e ha anche trovato il modo per parlare del futuro di Victor ... (fanpage)

De Laurentiis è d’accordo con la Superlega : «il calcio in tv dev’essere gratis» . Al seminario organizzato dal Financial Times sul business del calcio , De ... (ilnapolista)

Alvino: "Mondiale per Club, De Laurentiis potrebbe chiedere la penalizzazione della Juventus": Dopo le dichiarazioni molto forti rilasciate da Aurelio De Laurentiis nel corso dell'evento londinese, Carlo Alvino è ritornato sulla questione su X: "Mondiale per club, il Napoli valuta concretamente ...areanapoli

KK Napoli: De Laurentiis ricorre alla FIFA contro la Juve per il mondiale per club: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli farà ricorso alla FIFA per escludere la Juve dal Mondiale per Club 2025.napolipiu

Napoli, De Laurentiis fa sul serio contro la Juve: ricorso alla Fifa per il Mondiale per club: Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis contro la società rivale starebbe addirittura arrivando anche il ricorso da presentare direttamente alla Fifa. Il ricorso di AdL per portare il Napoli ...sport.virgilio