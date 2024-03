De Laurentiis aveva Haaland in pugno per 50 milioni | “Raiola aveva già organizzato tutto”

Non è più un mistero la trattativa in corso per il trasferimento di Zielinski al l’Inter a parametro zero. Il centrocampista polacco sta trattando con la ... (ilnapolista)

Cds la prima cosa pensata da Calzona appena arrivato a Napoli: "Qui va fatta una cosa": Il giorno in cui Francesco Calzona entrò nello spogliatoio del Napoli, e mancavano trentasei ore all’inizio della sfida con il Barcellona, girandosi su se stesso e guardando armadi ...tuttonapoli

De Laurentiis: "Osimhen via Vedremo, clausola molto alta! Haaland fu vicino al Napoli. Mondiale per club Lo meritiamo noi, la Juve non andrebbe ammessa! Superlega Sì, se ...: Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal FinancialTimes a Londra. Il presidente del Napoli è s ...msn

Le differenze in classifica un anno dopo: l'Inter decolla, crollo Napoli. Saldo positivo per Juve e Milan, Bologna super: SERIE A - Quante differenze in classifica un anno dopo: l'Inter decolla a +19, il Napoli sprofonda a -28. Saldo positivo per Juventus e Milan, super Bologna.eurosport