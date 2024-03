Darderi-Tabilo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Santiago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lucianosfiderà Alejandronei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo in programma sulla terra rossa. L’italoargentino vuole chiudere in bellezza questa stagione sul rosso sudamericano che l’ha visto trionfare a Cordoba ed entrare per la prima volta nei top-100. Nella capitale cilena, prima di trasferirsi negli Usa per il Masters 1000 di Miami, Luciano dopo aver sconfitto prima Bagnis e poi Cerundolo, si trova ad affrontare un top-4 del torneo e padrone di casa. Certamente una sfida ostica, considerando il fattore ambientale e anche la possibile stanchezza accumulata in due incontri che sono stati molto lottati. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 1 marzo, non prima delle 22:00 italiane. La ...