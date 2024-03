Dall’eleganza intramontabile ai diversi modi in cui si può indossare | ecco perché dovremmo tutte averne uno nell’armadio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 1 marzo 2024) Difficile trovare un armadio che non ne contenga almeno uno. Il trench classico è come i jeans o come la camicia bianca. Un capo universale, unisex, trasversale, che non passa mai di moda. Quando si trova quello perfetto è come avere con sé la copertina di Linus. Non si riesce a separarsene facilmente. E infatti non si dovrebbe smettere mai di indossarlo. Il primo punto a favore è l’eleganza senza tempo, il fatto di essere diventato un grande classico che va al di là delle mode del momento e rappresenta quindi un ottimo investimento moda. Il secondo è la praticità. Protettivo grazie alle origini militari, facile da mettere, nella maggior parte dei casi impermeabile. La sua leggerezza consente di metterlo in valigia senza prendere troppo spazio e può essere stratificato ad arte ...